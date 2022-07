Europei, Bertolini alla vigilia di Italia-Islanda: “Voglio vedere la Nazionale che conosco”

Operazione riscatto. La Nazionale Italiana di Bertolini – che nel debutto a Euro 2022 ha perso con un netto e pesante 5-1 contro la Francia – giovedì 14 luglio si presenta al Manchester City Academy Stadium per affrontare l'Islanda, che nella prima uscita del torneo ha invece pareggiato 1-1 con il Beglio, che dovrà vedersela, a seguire, con le scatenatissime francesi. Il fischio d'inizio è fissato alle 18: questo sarà il primo incontro in assoluto tra Italia e Islanda alla fase finale di un Campionato Europeo femminile. L'ultima volta, le due formazioni si sono affrontate ad aprile 2021 in due gare amichevoli: 1-0 a favore per l'Italia nella prima delle due partite e 1-1 nella seconda. Le Azzurre hanno questa volta un avversario alla portata: l'Islanda ha vinto solo un incontro degli 11 disputati agli Europei (2N, 8P), per una percentuale di vittorie di appena il 9%. Tra le squadre che contano almeno 10 partite alle fasi finali degli Europei, solo la Russia ha una percentuale peggiore (7% - 1 vittoria su 15). Le islandesi, nel pari contro il Belgio del primo turno del Gruppo D, hanno tentato ben 23 volte il tiro in porta, una volta in più rispetto alle conclusioni totali tentate nell'ultima edizione degli Europei nel 2017 (22 in tre partite). Attualmente il girone D vede al comando la Francia con 3 punti, seguita da Belgio e Islanda con un punto e dall'Italia, quest'ultima a zero punti.