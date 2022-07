Euro 2022, Bertolini spinge l'Italia: "Un pareggio raggiunto con il cuore"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - È una Milena Bertolini soddisfatta quella che commenta, ai microfoni di Rai Sport, il pareggio per 1-1 in rimonta dell'Italia contro l'Islanda nella seconda giornata del campionato europeo in Inghilterra. La ct azzurra è consapevole che le speranze di qualificazione ai quarti di finale del torneo si siano ridotte ma la speranza è sempre l'ultima a morire: "Sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per passare. Le ragazze sono state brave, hanno subito subito un gol e avevano in mente anche le cinque reti delle Francia, il rischio era farsi trascinare, invece sono state brave". Il pareggio maturato all'Academy Stadium di Manchester contro le avversarie islandesi lascia i giochi aperti ma la Bertolini vuole sottolineare la grande reazione di squadra delle sue ragazze: "Il pareggio è arrivato grazie al lavoro collettivo" - dichiara la Bertolini - "giocando palla a terra. Il gol è il risultato del cuore che hanno messo in campo le ragazze".