Diretta Italia-Belgio ore 21: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Italia-Belgio, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Italia e Belgio, in programma a Manchester alle ore 21, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Rosucci, Simonetti, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct: Bertolini. A disp. Schroffenegger, Durante, Di Guglielmo, Filangeri, Lenzini, Galli, Cernoia, Giugliano, Bonfantini, Giacinti, Piemonte, Sabatino. Indisponibili e squalificate: -

Belgio (4-3-3): Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaevermaet, De Caigny, Biesmans; Dhont, Wullaert, Cayman. Ct: Serneels. A disp. Lemey, Lichtfus, Van Kerkhoven, Wijnants, Delacauw, Vanmechelen, Minnaert, Eurlings, Tison, Deloose, Missipo. Indisponibili e squalificate: Tysiak.

Arbitro: Martincic (Croazia)

Guardalinee: Rodjak e Spur (Slovenia)

IV arbitro: Projkovska (Macedonia del Nord)

Var: Boekel (Paesi Bassi)

Avar: Higler (Paesi Bassi)