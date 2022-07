L'Italia esce dagli Europei: a Manchester il Belgio si impone per 1-0

MANCHESTER. Termina male il percorso della Nazionale Italiana a Euro 2022. Al Manchester City Academy Stadium le Azzurre perdono 1-0 e abbandonano definitivamente il sogno quarti di finale piazzandosi all'ultimo posto del Gruppo D. In avvio di gara il Belgio pasticcia in fase difensiva, Girelli è lesta ad appropriarsi del pallone e tenta il tiro dalla distanza ma Evrad manda in corner. Al 6' è la difesa azzurra a commettere un errore con Linari nei pressi della propria porta: Wullaert recupera e serve Eurlings che però non centra lo specchio. Due minuti dopo il Belgio ci prova di nuovo con Dhont, che però davanti a sé trova una pronta Giuliani. Quando siamo quasi al 20' Giugliano prova la botta dal limite senza ottenere risultati, al 26' Rosucci verticalizza per Bonansea che entra in area, si libera delle avversarie e poi conclude sull'esterno della rete. Quando siamo quasi al 45' l'Italia conquista un pallone prezioso a centrocampo con Simonetti, riparte in contropiede e Giugliano appoggia per la solita Bonansea, l'esterno d'attacco della Juventus calcia forte, l'estremo difensore belga para e Girelli non arriva sul pallone per un soffio.