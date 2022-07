Euro 2022, delusione Italia. Bertolini: "Guardiamo avanti e prendiamo le cose positive"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - L'Italia di Milena Bertolini fallisce il matchpoint e viene eliminata da Euro 2022 nella fase a gironi. Le azzurre si giocavano il tutto per tutto contro il Belgio dopo il ko all'esordio contro la Francia (5-1) e il pareggio contro l'Islanda. Ai quarti, invece, ci vanno le fiamminghe, che mettono ko Gama e compagne grazie alla rete di De Caigny in apertura di ripresa. Il sogno azzurro, dunque, finisce troppo presto. Una delusione enorme dal quale, però, bisogna trarre i dovuti insegnamenti.

Le parole di Bertolini dopo l'eliminazione da Euro 2022

Lo sa bene il Ct Milena Bertolini, che al termine della partita ha commentato così il ko col Belgio e l'addio al torneo: "Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Le ragazze a parte l'inizio in cui erano un po' bloccate hanno dato quello che avevano. Avremmo meritato qualcosa di più, però il calcio è questo e va accettato. Quello che è mancato è stata la tranquillità, in certi momenti l'aspetto emotivo ha preso il sopravvento. Però le ragazze sono state brave. È una esperienza importante, che non avevamo ancora vissuto - ha aggiunto ai microfoni Rai -. Ci farà crescere sicuramente e diventare forti per il futuro. Ora si volta pagina e si prendono le cose positive, che ci sono, analizzando quelle negative e cercando di non ripetere più gli errori".