Juve Women, che esordio: 6-0 sul campo del Como

COMO - Esordio straordinario in campionato per la Juventus Women, che si impone con un netto 6-0 sul campo del Como. Le ragazze guidate da Montemurro hanno dominato la sfida sin dalle prime battute, sbloccando il risultato al settimo, grazie ad un calcio di rigore di Cristiana Girelli. La stella bianconera va a segno altre due volte prima dell'intervallo: al 34' da sottomisura e al 40' su assist di Beerensteyn. L'olandese sale in cattedra nella ripresa, e dopo il terzo gol bianconero segnato da Boattin, chiude la sfida con una splendida doppietta.