Italdonne show: 8-0 alla Moldova. A segno Caruso (poker) e Bonfantini. Mondiali a un passo

CHISINAU (Moldova) - L'Italia surclassa 8-0 la Moldova a Chisinau nel penultimo incontro del girone G di qualificazione ai Mondiali 2023 in Oceania e si avvicina a grandi passi alla qualificazione, la seconda consecutiva, al torneo iridato. Le azzurre, guidate dalla ct Milena Bertolini, hanno avuto vita facile con la formazione di casa allo Stadio 'Zimbru', chiudendo il match già nella prima frazione di gioco con le reti di Giugliano, Giacinti e Caruso. Nella ripresa, la rete di Bonfantini, altri tre gol di Caruso (poker) e il sigillo di Giacinti arrotondano il punteggio. L'Italia guida così il girone con 24 punti e martedì prossimo scenderà in campo a Ferrara per l'ultima gara del raggruppamento contro la Romania: una vittoria darebbe alle azzurre la certezza matematica della qualificazione.