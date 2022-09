Italia-Brasile, le convocate di Bertolini: domina la Juve Women con 9 calciatrici

FIRENZE - "Un mese dopo la vittoria che ha permesso alla Nazionale Femminile di festeggiare la seconda qualificazione consecutiva al Mondiale, un traguardo mai raggiunto finora, le Azzurre torneranno in campo per iniziare l’avvicinamento alla fase finale della competizione che si disputerà nell’estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda". Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la Figc rende note le 24 convocate dal ct Milena Bertolini per l'amichevole contro il Brasile, in programma lunedì 10 ottobre alle ore 18.30 (e trasmessa in diretta su Rai 2) allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova: per il test di lusso, contro le verdeoro affrontate "l’ultima volta nella Coppa del Mondo del 2019 in un match deciso dal rigore trasformato da Marta, la miglior marcatrice della storia della Seleção con 111 reti", domina la Juventus Women, rappresentata da nove calciatrici (Boattin, Lenzini, Salvai, Caruso, Cernoia, Rosucci, Girelli, Bonfantini e Cantore), più tre ex (Giuliani, Galli e Glionna). Assente la capitana - bianconera e azzurra - Sara Gama, appena rientrata dopo l'infortunio accusato agli Europei, torna invece in gruppo Cecilia Salvai, "dopo quasi un anno di stop per recuperare dalla lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro".