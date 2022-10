L'Italia femminile paga le assenze: il Brasile si impone 1-0

GENOVA - La Nazionale italiana femminile si arrende di misura al Brasile, giunto quest'oggi alla decima vittoria consecutiva, nel match amichevole disputato al Luigi Ferraris di Genova, importante test per il commissario tecnico Milena Bertolini nella marcia di avvicinamento alla prossima Coppa del Mondo, in programma l'anno prossimo in Australia e Nuova Zelanda. Con cinque calciatrici della Juventus Women in campo dal 1' - Lenzini, Boattin, Rosucci, Cernoia e Caruso, più Cantore subentrata nella ripresa - e tre ex (Giuliani, Galli e Glionna, quest'ultima entrata nella ripresa), le azzurre si arrendono al gol siglato da Adriana Maga in apertura di ripresa (47').