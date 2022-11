Diretta Irlanda del Nord-Italia femminile ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Italia femminile affronta l'Irlanda del Nord in amichevole a Belfast e vuole salutare il 2022 con una vittoria, fondamentale per il morale della squadra guidata da Milena Bertolini, e per proseguire con fiducia il percorso di avvicinamento al Mondiale. Le azzurre cercheranno il quarto successo in altrettanti incontri contro la selezione di casa, che occupa la 49ª posizione nel Ranking Fifa. "Per sorprendere la retroguardia nordirlandese e mettere le nostre attaccanti nelle condizioni di concludere a rete serve più precisione tecnica, ma sono certa che ci faremo trovare preparate" ha dichiarato Bertolini alla vigilia.