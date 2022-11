Italia femminile, altro ko: vince 1-0 l'Irlanda del Nord

BELFAST (Nord Irlanda) - Non c'è la reazione che si aspettava il ct Bertolini. Per l'Italia femminile arriva la terza sconfitta consecutiva in amichevole dopo quelle contro Brasile e Austria. A Belfast è l' Irlanda del Nord ad avere la meglio, grazie a un gol realizzato al 63' da McFadden . Un tap-in su respinta di Giuliani dopo un tiro da distanza ravvicinata di Wilson arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Poca Italia, vince l'Irlanda del Nord

Brutta prestazione per le Azzurre, che mantengono spesso il pallino del gioco ma faticano a trovare la via della porta e hanno una sola vera grande occasione al 77' su colpo di testa di Caruso intercettato da Burns. Per il resto le irlandesi, nonostante di una qualità tecnica inferiore all'Italia, per poco non riescono a portarsi sul 2-0 all'81', quando solo un provvidenziale recupero di Linari ha evitato che McGuinness, dopo aver superato in uscita Giuliani, segnasse a porta vuota.