Juventus Women, Montemurro: "Buon ritmo di gioco dopo la sosta. Complimenti al Cittadella"

Buona la prima del 2023 per la Juventus Women che ha battuto il Cittadella per 3-1 nel match di Coppa Italia , avvicinandosi alla qualificazione per i quarti di finale della manifestazione tricolore.

Montemurro: "Buon ritmo dopo la sosta, non era facile"

Soddisfatto il tecnico Montemurro che ha messo in risalto la buona prova delle sue bianconere:

"Complimenti al Cittadella, squadra ben organizzata che ha fatto al meglio la sua partita. Dopo le soste abbiamo sempre qualche piccola difficoltà, però abbiamo giocato a un buon ritmo, abbiamo fatto qualche cambiamento e siamo riuscite a tenere il possesso del pallone. In queste settimane voglio visionare con attenzione anche alcune giovani. Contro il Brescia ci saranno dei cambiamenti, questa settimana sarà molto utile per inserire idee, ovviamente sarà importante poi conquistare il passaggio del turno. Voglio complimentarmi con il Cittadella anche per l'ambiente: abbiamo trovato una bella atmosfera in un bello stadio".