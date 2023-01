Juventus Women, match verità contro il Brescia in Coppa

La Juventus Women subito in campo, ancora una volta in Coppa Italia . Dopo il successo netto contro il Cittadella lo scorso giovedì , ora le bianconere giocheranno contro il Brescia . Appuntamento domani alle ore 14.30, in quello che sarà un match da non fallire per le ragazze di mister Montemurro , che vogliono continuare a inseguire i successi in campionato e coppa dopo la delusione europa con l'eliminazione dalla Women's Champions League lo scorso dicembre.

Contro il Brescia serve un punto

Servirà almeno un pareggio per la Juventus Women: un punto contro le leonesse basterebbe per passare il girone da prima della classe e approdare così ai quarti di finale. Si prospettano però alcuni cambi di formazione nella gara di domani, come preannunciato dal tecnico bianconero dopo la vittoria contro il Cittadella, per provare nuove soluzioni. Rientro in campo dopo la pausa positivo, domani però match da approcciare nella maniera giusta per non complicare il passaggio del turno nella competizione tricolore. Esattamente una settimana dopo sarà tempo di riscendere in campo anche in Campionato: ad attendere la Juve Women ci sarà il Sassuolo. Anche quella una gara da non poter sbagliare, con le bianconere che hanno chiuso il 2022 con l'importante successo nel big match contro la Roma, accorciando così dalle giallorosse prime della classe e portandosi a -3 dalla vetta.