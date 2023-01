Primavera Juventus Women, in sei convocate per lo stage azzurro

Primavera Juve Women , arrivano le conovocazioni per lo stage dell'Italia Under 19 femminile. In sei prenderanno parte al meeting a Tirrenia voluto da Selena Mazzantini , che ha convocato 24 Azzurrine: 12 classe 2004 e 12 classe 2005. Lunedì ci sarà il raduno: primo appuntamento del nuovo anno, con vista Round 2 delle qualificazioni all'Europeo, che si terrà in Italia dal 5 all'11 aprile. La speranza è quella di approdare alla fase finale della competizione continentale, che si giocherà dal 18 al 30 luglio in Belgio.

Primavera Juve Women, le calciatrici convocate in azzurro

Tra le 24 calciatrici che prenderanno parte allo stage azzurro ci saranno anche sei bianconere, che già con la maglia della Juventus si sono fatte notare, in alcuni casi con tanto di debutto in prima squadra. Le ragazze in questione sono Sofia Bertucci come difensore, Jasmine Mounecif, Maddalena Nava e Eva Schatzer come centrocampisti e Ginvera Moretti ed Elisa Pfattner come attaccanti, con quest'ultima fresca di primo gol con la Juventus Women nel match di Coppa Italia contro il Brescia: occasione sfruttata al meglio da parte della classe 2004. Contro il Brescia gara indimenticabile anche per Bertucci e Schatzer, che hanno giocato per la prima volta con la prima squadra. Il raduno azzurro partirà lunedì 16 gennaio e andrà avanti fino al 19 gennaio.