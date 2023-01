Agata Centasso alla Roma, il sogno sui social e lei mette like!

Agata Centasso alla Roma? Nei giorni scorsi è apparso su Twitter un post sul profilo StraRoma dove si legge: " Deal done ", poi ha proseguito con: "Agata Centasso alla Roma". Ed ancora: "Colgo l'occasione per rivolgere i miei più sottomessi auguri di buon compleanno alla nostra nuova giocatrice ".

La replica di Agata Centasso

Al desiderio della tifoseria giallorossa la calciatrice centrocampista del Venezia, che ha compiuto 33 anni il 19 gennaio, ha replicato con una faccina sorridente e "un 'sottomesso' grazie!". Agata Isabella Centasso, oltre ad essere una calciatrice del Venezia, grazie alla sua bellezza è diventata anche molto popolare sui social, dove è molto attiva raccontando la sua quotidianità. La passione per il calcio ce l'ha da quando era piccolissima, anche grazie al padre e ai fratelli che la coinvolgevano nelle partite a casa. La vita di Agata è fatta non solo di calcio: lavora infatti come operatrice socio-sanitaria, occupandosi di persone con disabilità.