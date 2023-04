Italia, capitan Gama indica la strada: "La priorità è divertirci"

Sara Gama è tornata: “La maglia della Nazionale mi è mancata, è casa per me. Sono in Nazionale da tanti anni, ho lavorato e adesso sono di nuovo in pista. È bello ritrovare facce amiche qui a casa nostra". Il capitano della Juve Women e dell'Italia ha indicato la strada nel corso di un'intervista pubblicata dalla FIGC: "Sicuramente dobbiamo lavorare. In questo periodo abbiamo fatto delle cose buone e altre meno. Dobbiamo divertirci di più, pensare al fatto che è un piacere stare qua e toglierci un po’ di pressioni di dosso, che, magari, si sentono".