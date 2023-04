Italia U19, battuta la Grecia: la juventina Pfattner a segno

"Chi ben comincia è a metà dell'opera". Un detto che funziona e si riflette spesso e volentieri nella realtà. Dopo l'U19 maschile, anche quella femminile di Mazzantini è alla ricerca del pass per i prossimi Europei. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, le azzurre hanno esordito contro la Grecia per la prima delle tre sfide di questi giorni. Buono l'esordio a Vercelli per le ragazze che hanno vinto con un netto 4-0. Diverse le bianconere protagoniste, tra cui Elisa Pfattner in gol su rigore.