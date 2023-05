Primavera femminile, Juventus ko: la Roma è campione d'Italia

La finalissima del campionato Primavera femminile va alla Roma. Le giallorosse, all'ultimo atto, sconfiggono la Juventus per 0-2 e si aggiudicano il titolo di categoria. A decidere la sfida le reti, entrambe nella ripresa, di Pellegrino e Kajzba. Quinta sconfitta in cinque finali disputate per le bianconere.