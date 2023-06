Sara Gama esclusa dal Mondiale: Italia e Juventus, le reazioni social

Gama, i messaggi delle compagne

A mostrare solidarietà a Gama compagne non solo di Nazionale, ma anche alla Juventus Women. A partire da Cecilia Salvai, che prenderà parte alla spedizione e che sui social ha recapitato il seguente messaggio alla compagna bianconera: "Da capitano hai guidato per anni tutte noi e vestito con orgoglio e onore i colori dell'Italia. Sii orgogliosa, sempre. Noi lo siamo". Le ha fatto eco Cristiana Girelli: "Quante battaglie, alcuni momenti negativi ma tanti altri momenti felici INDIMENTICABILI, vissuti insieme. Stella, GRANDE capitano".

Non è stata da meno Barbara Bonansea: "Un capitano che ha dato tutto per il calcio femminile e per questa Nazionale. Non sarà più la stessa cosa". Messaggio di solidarietà arrivato anche da Martina Rosucci: "IL CAPITANO che ha portato tutto il movimento fino a qui". Per il gruppo azzurro resta l'auspicio di disputare un grande Mondiale, ma anche il dispiacere di non poterlo fare insieme a Sara Gama, vera leader della squadra in campo e fuori.