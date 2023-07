Girelli, Mondiale con l'Italia femminile: l'emozionante post sui social

L' Italia femminile sta per dare il via al suo Mondiale . La partenza per la Nuova Zelanda è fissata per domani, con l'evento che si disputerà dal 20 luglio al 20 agosto. Non ci sarà Sara Gama , sulla cui esclusione si è parecchio discusso , ma sulla quale Milena Bertolini , ct delle azzurre, ha detto la sua . Chi ci sarà invece è Cristiana Girelli , perno dell'Italia e della Juventus Women .

Girelli, Mondiale con l'Italia e il post social

Ha affidato ad un post sui social la sua emonizione per la spedizione in Nuova Zelanda, pubblicando una foto che la ritrae da piccola con indosso la maglia che l'Italia utilizzò nei Mondiali 1994: "Poco più di un mese fa mi è capitata tra le mani questa foto.. Ricordo che appena l’ho vista, ho sorriso e ho pensato quanto davvero a volte la vita sia così sorprendente. A 8 anni indossavo fiera ed orgogliosa la maglia dell’Italia del mondiale ‘94, non sapendo che 25 anni dopo avrei avuto lo stesso sorriso, più grande e più emozionato nel leggere il mio nome tra la lista delle convocate per il MONDIALE. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Sono sempre i sogni a fare la realtà. Ma anche le persone che per diversi motivi non possono viverlo. Ecco perché mi sento di dire che in questo sogno ci saranno anche loro.

New Zealand, we are coming".