Girelli, l'Italia e la fascia meritata: l'eredità di Gama, sacrifici e scherzi

E per questo stesso motivo nessuna ha dovuto assorbire la notizia più in fretta di lei, “costretta” a proiettarsi subito verso il futuro, per poter occupare quel posto tanto pesante quanto ambito. Ma chi la conosce sa che lei ci è riuscita presto e bene, perché tanto più in una Nazionale quel che conta sono le relazioni e lei, come sottolineato anche dal ct Bertolini, è "un capitano dal punto di vista relazionale".

Girelli, tutti i motivi per ereditare la fascia di capitano dell'Italia da Sara Gama

Di quelle che sai che prima o poi sarai vittima di un suo scherzo - vedi l’ultimo video in cui immortala di nascosto una Durante appisolata -, di quelle che sanno creare l’atmosfera leggera perfetta per legare i momenti tra un allenamento e l’altro. Ma al contempo di quelle che sul campo sono un esempio di dedizione, che non si risparmiano se da attaccanti sono chiamate a ripiegare sul centrocampo, ma che poi rimangono arrabbiate e affamate per giorni se non riescono a segnare. Per questi e tanti altri motivi Girelli merita quella fascia. Per i numeri, certo, che dicono che sia l’unica della spedizione azzurra ad aver tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Nazionale, lo scorso mese di febbraio dopo la gara con il Belgio. Ma anche per la sua intelligenza - quella tattica, che Bertolini sottolinea ogni volta che può -, ma soprattutto quella di essere umano.