Caruso gol, buon debutto per Soncin: l'Italia femminile ok in Nations League

Caruso lancia l'Italia in Nations League

La rete della centrocampista della Juventus vale il bottino pieno per le azzurre che rispondono alla vittoria della Spagna campione del Mondo contro la Svezia per 3-2 raggiungendola in vetta alla classifica. Una conclusione dopo un batti e ribatti in area quella della bianconera che al minuto 65 è riuscita a trovare l'anglo giusto per siglare il gol decisivo della sfida. una partita ben giocata dalle azzure che hanno sfiorato più volte la via del raddoppio pur rischiando nel finale con Giuliani brava ad evitare il peggio. Un ottimo segnale per Soncin che inizia alla grande la sua avventura alla guida della nazionale femminile