Nations League, Italia ko con la Svezia: primo stop per Soncin

La Svezia, terza al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda, ha dovuto faticare non poco per superare le azzurre con il finael di 1-0. A decider l'incontro giocato allo stadio "Patini" di Castel di Sangro è stato il gol al 14' di Rytting Kaneryd.

Nations League Femminile, Italia-Svezia 0-1

Il ct Soncin ha adottato un 4-3-3 mandando in campo dal primo minuto Giuliani in porta; Bergamaschi, Lenzini, Linari e Di Guglielmo in difesa; Caruso, Giugliano e Galli a centrocampo; Cantore, Piemonte e Giacinti in attacco. Al 14' l'episodio che ha deciso la partita: errore della difesa azzurra, Hurtig ha vinto un contrasto con Linari, la palla è arrivata a Rytting Kaneryd che ha superato Giuliani. L'Italia ha reagito, si è resa pericolosa con la juventina Cantore, Giacinti e Caruso ma è andata sotto di un gol all'intervallo.