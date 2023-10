Italia femminile beffata da Sembrant: la Svezia pareggia al 96'

MALMO (Svezia) - Il secondo confronto tra Italia e Svezia in Nations League, quarta giornata del Gruppo 4, è amaro per le azzurre allenate da Andrea Soncin: infatti le scandinave riescono a trovare il pareggio in extremis per l'1-1 finale. Italia che apre le marcature al 56' con Valentina Giacinti che ben lanciata di Giugliano non perdona davanti al portiere. Nei minuti finali Caruso rischia per due volte il gol del ko con salvataggio sulla riga della Svezia al 94', Quando la vittoria sembrava ad un passo ecco la doccia gelata: al 96' colpo di testa preciso di Sembrant (giocatrice della Juventus Women) a seguito di una punizione che vale il pareggio.