Italia show con la Spagna: tris alle campionesse del mondo in Nations League

Spagna-Italia, la partita

Il ct schiera dall’inizio Dragoni e opta per Bergamaschi sulla linea centrale a cui chiede di arretrare quando l’Italia difende a 5: di fronte il 4-3-3 della Spagna è il solito concentrato di qualità individuali e corali che si manifestano sin da subito quando Del Castillo riceve al limite dell’area, serie di finte su Boattin e tiro sul primo palo che batte Giuliani. L’Italia approccia nel modo corretto, commette qualche imprecisione nel primo tempo, ma ogni volta che vede uno spazio prova (Soncin dixit) a prenderselo. Un atteggiamento premiato a inizio ripresa quando la solita Caruso intercetta un rilancio maldestro di Coll poco fuori area e serve Giacinti in area per l’1-1. E poco dopo di nuovo causa errore in fase di disimpegno delle spagnole, con Giugliano che recupera palla e dalla destra pennella per la testa di Cambiaghi. Il sigillo lo mette capitan Linari, che da due passi accompagna in porta un’altra palla di Giugliano “toccata” ancora da Cambiaghi. Una vittoria che permette all’Italia di condannare la Svizzera all’ultimo posto del girone e martedì proprio contro le elvetiche le azzurre potranno provare a prendersi il secondo posto se la Svezia non batterà la Spagna. Che, in ogni caso, vola alla final four di Europa League come prima del girone.