Italia, tris alla Svizzera in Women's Nations League: si resta in Lega A

L'Italia femminile si impone contro la Svizzera e ottiene il secondo posto nel Gruppo 4 della Women's Nations League che vale la permanenza in Lega A. Le Azzurre di Soncin hanno vinto al Tardini di Parma con il netto risultato di 3-0: decisive le reti di Giugliano, Salvai e Caruso. La vittoria è dunque bastata all'Italia per evitare i prossimi spareggi contro una delle seconde qualificate in Lega B e per un ranking migliore in vista delle qualificazioni per gli Europei del 2025. Nell'altro match di giornata infatti la Svezia ha perso contro la Spagna in rimonta per 3-5 terminando al terzo posto in classifica con 8 punti, a -2 dalle Azzurre.