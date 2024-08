Juve Women, infortunio per Bonansea nel super test contro il Bayern Monaco

UNTERHACHING (Gewrmania) - All'Alpenbauer Sportpark la Juventus Women pareggia per 0-0 contro le campionesse di Germania in carica del Bayern Monaco nel test pre-stagionale. Per tutto l'arco del match le bianconere di Max Canzi hanno giocato alla pari sfiorando più volte il gol come al 3' con la scatenata Bonansea e al 16' con la traversa di Bergamaschi. Solida prestazione per Cappelletti che al 36' prima di piede nega il gol ad Hansen e poi respinge sul tiro potentissimo di Harder. Anche il suo cambio, Peyraud-Magnin si è fatta trovare pronta sul pericoloso diagonale di Damnjanovic al 71'. Unica nota stonata l'infortunio della migliore in campo: infatti Barbara Bonansea è stata costretta a lasciare la partita al 60' causa un problema muscolare alla coscia destra.

Canzi: "Consapevoli del nostro valore"

Le parole dell'allenatore bianconero sopo il match: "La prima parte del primo tempo l'abbiamo giocata meglio noi, poi loro sono venute fuori con il passare dei minuti. Nella seconda frazione siamo andati un po' in difficoltà, ma ce lo aspettavamo perchè abbiamo cambiato tutta la squadra dopo un'ora di gioco e non subito in apertura di ripresa e trovare subito il ritmo partita contro avversarie che erano già in campo da un po' di minuti non era semplice, ma le ragazze si sono comportate bene. Stiamo lavorando per essere pronti per l'inizio della stagione. Sicuramente chi ha giocato di più oggi giocherà meno nella prossima amichevole. Torniamo in Italia consapevoli del nostro valore, senza avere subito gol contro una squadra importante come il Bayern Monaco e questo è un aspetto importante"

Boattin: "Dimostrazione dell'ottimo lavoro"

Le parole di Lisa Boattin sul portale ufficiale bianconero: "Sicuramente questa partita è stata la dimostrazione di quanto abbiamo lavorato bene nella pre-season. Ci siamo allenate bene, si sta formando una bella squadra e, di conseguenza, anche un bel gruppo. Siamo soddisfatte per questo pareggio perchè significa che possiamo giocarcela anche con il Bayern Monaco, una squadra molto forte. Siamo sulla buona strada e non vediamo l'ora di iniziare la stagione, di giocare le partite che contano, quelle con punti in palio. Speriamo, ovviamente, di iniziare con il piede giusto. Ora avremo ancora un'amichevole prima della trasferta contro il Sassuolo e la sfrutteremo al meglio per arrivare pronte al primo appuntamento ufficiale di questa stagione".