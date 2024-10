Juve Women, esordio vincente contro il Valerenga: Cantore infinita

La Juventus Women fa il suo esordio vincente in Champions League vincendo in trasferta sul campo del Valerenga per 1-0: la rete decisiva che ha sancito la vittoria delle bianconere è arrivata al 29° del primo tempo grazie a Sofia Cantore. La squadra allenata da Max Canzi è in testa al Gruppo C in compagnia del Bayern Monaco che, nell'altra sfida del girone, ha travolto l'Arsenal per 5-2 grazie alla tripletta firmata da Pernille Harder. La Juve Women tornerà in campo tra una settimana proprio contro le bavaresi in casa.