'Le Azzurre siamo noi’: la FIGC lancia il nuovo spot alla vigilia dell’esordio nel Campionato Europeo

Alla vigilia dell’esordio nel Campionato Europeo, che giovedì 3 luglio (ore 18, diretta su Rai 2) la vedrà affrontare il Belgio allo Stade de Tourbillon di Sion, la Nazionale Femminile riafferma la propria unicità attraverso una campagna di comunicazione incentrata sul claim ‘Le Azzurre siamo noi’. Un’affermazione forte, di identità e orgoglio, volta a rafforzare il senso di appartenenza e il legame con i tifosi che la FIGC veicolerà in questi giorni sui media e sui social network attraverso uno spot emozionale che segue la medesima attività svolta per gli Azzurri e la Nazionale maschile lo scorso marzo. L’obiettivo della Federazione è quello di consolidare il brand e potenziare l’appeal della Nazionale, espandendo la fanbase e incrementando il coinvolgimento e le interazioni.

‘Le Azzurre siamo noi’ è molto più di un claim, è un manifesto che la FIGC ha scelto per identificare un gruppo di atlete, una squadra e, al tempo stesso, il percorso di sviluppo del calcio azzurro declinato al femminile. Perché le calciatrici della Nazionale del Commissario Tecnico Andrea Soncin hanno dimostrato, sia in campo che fuori dal rettangolo verde, di voler e poter rivendicare un ruolo primario nel panorama calcistico internazionale, grazie alle prestazioni sempre più convincenti e ai risultati positivi, così come nella società civile, in virtù della forte connotazione valoriale di questo gruppo. “Non giocano solo per vincere. Giocano per cambiare gli sguardi, le convenzioni, le regole” e “Non sono sole atlete, sono simboli”: queste due frasi, presenti nello spot, sono l’emblema di una mission ben chiara.

Calcio ovviamente, ma anche empowerment femminile, diritti civili e sensibilità verso i temi sociali, sono tutte caratteristiche che identificano una squadra in grado di trasformarsi in poco tempo in una e vera e propria famiglia, la cui testimonianza va oltre lo sport. Ed è proprio esaltando questo impegno che la FIGC ha realizzato lo spot, con la voce inconfondibile di Luca Ward grazie alla collaborazione con Radio Italia, lanciato in occasione della viglia del debutto della Nazionale a EURO 2025, volendo rappresentare l’identità forte e definita delle Azzurre che si sono poste obiettivi ambiziosi, uno fra tutti rappresentare modelli positivi per le giovani generazioni rappresentando un traino importante per l’intero movimento.

La realizzazione dello spot per la Nazionale femminile segue di pochi giorni il lancio della Docuserie ‘Le Azzurre siamo noi’, un viaggio nel viaggio di avvicinamento ad EURO 2025, per conoscere meglio le calciatrici di Soncin, pubblicato sulla piattaforma OTT della FIGC Vivo Azzurro TV.