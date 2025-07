Italia Femminile, l'ex Juve Caruso trascina le Azzurre alla vittoria contro il Belgio!

Allo Stade de Tourbillon di Sion (Svizzera) passa l' Italia di Soncin . Le Azzurre conquistano una vittoria molto importante, assicurandosi i primi tre punti agli Europei con cui si piazzano, momentaneamente, in testa alla classifica del Gruppo B, in attesa della sfida tra Spagna e Portogallo . A decidere la gara ci ha pensato la trequartista Arianna Caruso , ex Juventus ed attualmente in forza al Bayern Monaco , con una rete allo scadere del primo tempo.

Italia, esordio ok. E parla Girelli

Inizia con il piede giusto il cammino dell'Italia agli Europei di calcio femminile in corso in Svizzera. Le azzurre hanno battuto 1-0 il Belgio nella prima giornata del Gruppo B, che comprende anche Portogallo e Spagna. Decisivo il gol di Caruso al 44' del primo tempo. Le ragazze di Soncin torneranno in campo lunedì 7 luglio per affrontare il Portogallo."Ci portiamo a casa questi tre punti d'oro perché era importante iniziare con una vittoria. Da domani già siamo concentrati sul Portogallo", ha affermato alle telecamere della Rai la capitana delle azzurre - e numero 10 della Juventus - Cristiana Girelli. "Siamo una squadra in forte crescita che vuole dire la sua in questo torneo", aggiunge.