Girelli gol non basta all’Italia: Gomes acciuffa le azzurre, solo pari col Portogallo. Ora la Spagna

Italia-Portogallo, decide Girelli

Soncin lancia quattro calciatrici della Juventus Women dal primo minuto - Lenzini, Salvai, Boattin e Girelli, più Cambiaghi, Bergamaschi e Bonansea in gara in corso e le grandi ex Giuliani, Caruso e Cantore - e la squadra domina per larghi tratti nell'incontro. Proprio Cristiana Girelli, al 70', con un autentico capolavoro porta in vantaggio la Nazionale azzurra: il successo garantirebbe l'aritmetica qualificazione con un turno d'anticipo. L'Italia, però, cala visibilmente alla distanza e l'ultimo quarto d'ora è di totale agonia: la fortuna ci salva sulla rete di Silva all'80', annullata dal Var, ma non su quella di Gomes all'89'. Al 96' il Portogallo resta in dieci per l'espulsione di Borges, mentre il triplice fischio dell'arbitro cristallizza l'1-1 maturato allo Stade de Genève.