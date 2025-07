Girelli da 10, la Juve d'Italia: doppietta alla Norvegia, siamo in semifinale!

Il numero 10 della Nazionale e della Juventus porta l' Italia in semifinale! Dopo la rete del vantaggio azzurro siglata al 50' ed il successivo pareggio di Hegerberg per la Norvegia , Cristiana Girelli ha apposto il sigillo definitivo - terminando il match con una doppietta - al match valido per i quarti di finale degli Europei Femminili . La vittoria ottenuta dalle Azzurre di Soncin è un successo a dir poco storico: una semifinale agli Europei mancava, infatti, da 28 anni, dall'ormai lontano 1997. Anno in cui a trovare una doppietta sempre ai quarti contro la Norvegia fu Carolina Morace. Una coincidenza molto particolare che, a distanza di anni, mette in mostra il medesimo esito: l'Italia in semifinale. La nazionale allenata da Soncin affronterà adesso una tra Svezia ed Inghilterra - attuali campionesse in carica - nel match che vedrà scendere in campo le Azzurre - che scopriranno il loro avversario nella giornata di domani - martedì prossimo.

Lo storico successo delle Azzurre

Traguardo storico per la Nazionale italiana di calcio femminile: la vittoria per 2-1 contro la Norvegia regala alle azzurre di Soncin la semifinale dell'Europeo 2025. A Ginevra, decisiva la doppietta di Girelli. Martedì 22 luglio ci sarà la sfida contro la vincente di Svezia-Inghilterra per un posto in finale. La semifinale mancava alle azzurre da 28 anni: l'ultima era arrivata nel 1997 ma ai tempi alla fase finale partecipavano soltanto 8 squadre (e non 16, come adesso). Le ragazze di Soncin hanno aumentato i giri del motore già dai primi minuti, la prima occasione è capitata a Caruso, ma il tocco sotto da dentro l'area è terminato sul fondo. Girelli non è riuscita a sfruttare un'altra palla gol al 22', Reiten invece ha spaventato Giuliani con un tiro-cross dai 50 metri terminato sul fondo. Nella ripresa l'Italia ha iniziato col piede giusto, dopo appena 5 minuti Girelli, su assist di Cantore, ha anticipato Fiskerstrand portando le azzurre sull'1-0. La stessa Cantore, dopo pochi minuti, ha segnato il gol del raddoppio, ma Frappart ha annullato per un'iniziale posizione di fuorigioco.

La doppietta di Girelli e l'emozione di Soncin

La reazione norvegese è arrivata al quarto d'ora, ma Hegerberg ha sbagliato il calcio di rigore calciando fuori: l'attaccante del Lione, sei minuti più tardi, ha pareggiato i conti sfruttando un lancio dalle retrovie. La squadra di Grainger ha sfiorato il colpo del ko Engen, la conclusione a giro è finita sul fondo per questione di centimetri. Al 90', con i supplementari che apparivano scontati, l'Italia è passata in vantaggio ancora sull'asse Cantore-Girelli, la numero 10 azzurra di testa ha superato per la seconda volta Fiskerstrand. Nei quattro minuti di recupero la Norvegia non è riuscita ad abbozzare la benché minima reazione, nel finale lacrime per tutta la squadra, scesa in campo a festeggiare. L'Italia non ha mai vinto la manifestazione: l'ultima volta che è arrivata in finale è stata proprio nel 1997, con sconfitta per 2-0 contro la Germania. "E' un'emozione incredibile, è tutto fantastico. E' un bel messaggio per tutto il movimento, è il regalo che possiamo fare a chi vive con passione il calcio - ha commentato il ct Andrea Soncin-. Siamo orgogliosi, le ragazze hanno fatto qualcosa di eccezionale, ora godiamoci il momento, poi penseremo alla semifinale" ha poi aggiunto al termine della gara andata in scena in uno Stade de Geneve esaurito e con tanto tifo a favore, tra cui era presente anche il presidente Figc Gabriele Gravina.