Lacrime Girelli, brividi Italia: la conferenza che cambia ogni prospettiva

Dopo 28 anni l'Italia femminile torna a giocare una semifinale agli Europei . Le azzurre di Andrea Soncin , infatti, ai quarti hanno superato 2-1 la Norvegia grazie alla doppietta della solita Cristiana Girelli . L'attaccante della Juventus , che aveva già realizzato un eurogol contro il Portogallo nella fase a gironi, ha prima aperto le marcature e poi al 90', dopo il momentaneo pareggio di Hegerberg, che poco prima aveva fallito un calcio di rigore, ha segnato la rete che ha regalato la qualificazione alla nostra Nazionale. In semifinale martedì 22 luglio alle 21 a Ginevra sarà sfida contro una tra Svezia e Inghilterra, con le azzurre che sognano di presentarsi poi all'ultimo atto in programma domenica 27 luglio alle 18 al St. Jacob-Park di Basilea.

L'emozione di Girelli dopo la doppietta alla Norvegia

Al termine del match, in conferenza stampa, Cristiana Girelli non è riuscita a trattenere l'emozione e quasi in lacrime ha commentato: "È qualcosa di magico. A dire la verità sentivo già qualcosa di speciale da quando siamo arrivate in Svizzera, da quando il mister ha preso la guida tecnica della squadra. Una donna non sbaglia mai le sensazioni, ed è stato così anche questa sera. Raggiungere la semifinale ed essere tra le prima quattro d'Europa è sicuramente qualcosa di meraviglioso, speciale, ma è anche la dimostrazione di quanto questa squadra c'ha creduto fin dall'inizio. Sono stati anni difficili, dove abbiamo sofferto tanto: un Mondiale, un Europeo giocato sicuramente al di sotto delle aspettative, però stasera è una bella soddisfazione. È una felicità che vogliamo condividere perché sappiamo quanto sia importante portare a casa i risultati in Italia, soprattutto per le nuove generazioni. Lo facciamo sicuramente per la nostra gloria ma c'è un significato molto più profondo che vogliamo portare: in Italia si può giocare a calcio e possono farlo anche le donne".

Le parole di Soncin

Grande soddisfazione per il commissario tecnico Andrea Soncin: "É incredibile, è un qualcosa di fantastico, è un bel messaggio per tutto ciò che sta facendo la Federazione per questo movimento. La storia viene scritta per ciò che è stato fatto prima: stiamo raccogliendo i frutti, il merito delle ragazze è grandissimo. Ora godiamoci la vittoria; da domani penseremo alla semifinale. È un qualcosa di unico - aggiunge - daremo battaglia a chi andremo ad affrontare".