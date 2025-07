"In lacrime già sul pullman. Italia, c'era una percezione dominante"

Elena Linari, questo è un buongiorno speciale: ha già realizzato che martedì giocherete una semifinale europea? «Sinceramente no, è qualcosa di nuovo un po’ per tutte! Certo non volevamo essere una comparsa e non abbiamo mai pensato di venire in Svizzera a divertirci, ma poter dire che siamo arrivate in semifinale è qualcosa che deve essere raccontato».

La serata di mercoledì è stata una delle più intense emotivamente della sua carriera?

«Posso rivelare che già sul pullman in direzione stadio sono scoppiata a piangere: vedere quel fiume di gente che si preparava ad assistere a una partita di calcio femminile mi ha fatto ripensare a tutte le notti insonni per l’ansia prima di una gara, a quando in vacanza con la mia famiglia portavo i vestiti per allenarmi, a quando rinunciavo alle uscite pomeridiane per studiare e poi poter andare ad allenarmi. E anche in quel pianto finale, a terra con le mani sugli occhi, c’era tutto questo».

Che cosa vi ha detto Soncin all’intervallo? Durante il primo tempo chiedeva di allargare il gioco anche a destra. Siete rientrate e pronti via… è successo quel che sappiamo.

«In realtà questa cosa ce la siamo detta tra noi, perché ci eravamo rese conto che stessimo spingendo sempre a sinistra. A un certo punto Salvai e io ci siamo dette “Cerchiamo di giocare anche di là se no da una parte “muoiono” e poi non riusciamo più a sfondare”. Soncin non parla di tattica: ci ha solo detto di continuare a crederci perché avevamo la partita in pugno».



Il fallo giudicato da rigore su Hegerberg ha fatto infuriare tutti e anche la sua faccia era piuttosto perplessa: che percezione ha avuto?

«Ancora mi brucia se ci penso. Stavo guardando la palla, onestamente ho avuto la percezione che l’avversaria si sia buttata appena ha sentito la mia mano addosso, è stata astuta, ma non c’è stata una “tirata” di maglia, perché in quel caso direi “Ok, ho fatto una cavolata”, perché in una partita del genere una giocatrice d’esperienza non si può permettere un fallo così. Ma, anche in quel momento, la percezione dominante era un’altra».



Prego.

«Che non avremmo perso la partita, sentivo intorno a me l’energia di una squadra che voleva portare a casa il risultato».



Avete difeso a 3 che poi è diventato anche a 5 e mercoledì a 4. E sempre con ottimi risultati. Quindi non è una questione di modulo, ma di attitudine?

«La verità è che è questione di una smisurata fiducia che il ct dimostra di avere nei nostri confronti: non è banale durante un Europeo modificare il modulo in pochi giorni, perché cambia tutto, a partire dalle distanze. Con queste scelte Soncin ci dice che si fida di noi, perché non ha paura a cambiare in corsa. E non ci ha mai spiegato come si fa perché ci lascia anche libere nell’interpretazione».



Che cosa potete fare ancora meglio?

«Possiamo migliorare il possesso palla, penso per esempio al secondo tempo con la Norvegia. E anche nel chiudere le partite, perché se mercoledì avessimo terminato il primo tempo 2-0 nessuno si sarebbe stupito e questo ci avrebbe permesso di rientrare e gestire in maniera diversa energie e tempi di gioco. In generale, però, sono orgogliosa perché le nostre prestazioni sono state in crescendo».



Mercoledì avete sfondato il muro dei 2 milioni di telespettatori: state iniziando a emozionare anche gli scettici?

«Vivere l’atmosfera tipica di un Europeo maschile per noi è ancora una cosa folle visto che in Italia facciamo fatica a fare questi numeri. Questa è sicuramente una delle vittorie più grandi soprattutto perché non dobbiamo dimenticare da dove veniamo e tutte quelle atlete che hanno rinunciato a molto di più rispetto a noi per poter inseguire quello che allora era solo passione e non lavoro».