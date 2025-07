Girelli e i messaggi di Del Piero su Instagram: “È una persona d’oro”

"Sappiamo benissimo cosa andiamo ad affrontare e quanto sia importante, noi non vogliamo accontentarci e ci crediamo". Così a Sky Sport Cristiana Girelli , attaccante della Nazionale di calcio femminile che martedì prossimo sfiderà l'Inghilterra nella semifinale degli Europei . "Io leader silenziosa? Silenziosa non credo di esserlo. Mi piace far parte di questo gruppo, è meraviglioso, quando poi indossi la maglia della Nazionale hai una responsabilità in più. Speriamo che questo amore, affetto e clima che sta arrivando dall'Italia non svanisca, abbiamo faticato tanto per essere qui, abbiamo raggiunto qualcosa di bello. Mi auguro che si continui ad alimentare questa passione e amore nei nostri confronti" ha aggiunto l'attaccante della Juve. " Del Piero mi ha scritto su Instagram (dopo la doppietta contro la Norvegia, ndr), ci segue sempre. E' una persona doro, ci ha fatto piu di una volta l'in bocca al lupo. Sentiamo la sua vicinanza a apprezza i nostri risultati. I miei record? Li scopro a fine partita, l'attaccante si pesa con i numeri ma l'obiettivo principale è aiutare le mie compagne. E cerco di ripagare il mister", ha concluso.

Verso Italia-Inghilterra

Sarà l'Inghilterra l'avversaria delle azzurre nella semifinale di Euro 2025 in programma martedì 22 luglio allo Stade de Geneve (ore 21, diretta su Rai 1): sarà il 27º confronto diretto da quando nel 1984 la Uefa ha reso ufficiale il movimento femminile con il primo Europeo. Azzurre per ora in vantaggio 11 vittorie a 9, con 6 pareggi (44-42 i gol), avanti sia nelle gare in casa (5-3-2) che in trasferta (3-3-2); in campo neutro, invece, le Three Lionesses conducono 5-4, senza pareggi. Sarà una semifinale inedita, anche se Italia e Inghilterra hanno già giocato ciascuna 6 semifinali in 13 edizioni dell'Europeo: 5 di fila dal 1984 al 1993 e quella del 1997 l'Italia, con due le vittorie (le ultime due con Germania ai rigori e Spagna) e 4 sconfitte (2 con le tedesche, 1 con Svezia e Norvegia). Terza di fila per l'Inghilterra, dopo quelle del 2017 e del 2022, con uno score di 3 successi (con la Danimarca nel 1984, con i Paesi Bassi nel 2009 e con la Svezia nel 2022) e altrettante le sconfitte (con la Svezia nel 1987, la Germania nel 1995 e di nuovo le Orange nel 2017).

Italia-Inghilterra: i precedenti

All'Europeo, Italia e Inghilterra si sono incontrate 4 volte, giocando in tutto 6 partite e le azzurre non hanno mai perso: 5 vittorie e 1 pareggio, dalla finale per il 3º posto del 1987 ai due doppi confronti nelle qualificazioni al torneo 1993 (Quarti di finale) e 1997 (girone prima fase), fino all'ultimo precedente, a Lahti in Finlandia nella fase a gruppi del 2009. Tra il 1987 e il 1997, questa è stata la partita di Carolina Morace, in gol 7 volte nelle 5 gare giocate all'Europeo, con due doppiette tra andata e ritorno dei quarti '93 a Solofra e Rotheram. Martedì le azzurre avranno di fronte una missione di quelle quasi impossibili: perché, nel frattempo, l'Inghilterra è diventata la protagonista della scena internazionale vincendo l'Europeo 2022 e la Finalissima Uefa/Conmebol 2023; è salita dall'11º posto del Ranking FIFA (davanti all'Italia) al 5º; e, soprattutto, un anno e mezzo fa, il 27 febbraio 2024, ha inflitto alla squadra di Soncin la batosta più pesante del biennio: 5-1 nell'amichevole disputata ad Algeciras, in Spagna, 1-0 dopo neanche un giro di lancette, 3-0 nella prima mezz'ora da incubo.