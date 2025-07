Inghilterra-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europeo femminile

GINEVRA (SVIZZERA) - L’attesa è finita. Alle ore 21 , allo Stade de Genève , Inghilterra e Italia si affrontano nella semifinale degli Europei femminili . La Nazionale di Andrea Soncin sogna di riscrivere la storia e conquistare il primo successo nella kermesse continentale dopo il secondo posto ottenuto nel 1993 e nel 1997. Le azzurre hanno chiuso il Girone B alle spalle della Spagna con quattro punti, frutto del successo all’esordio contro il Belgio firmato Arianna Caruso e il pareggio alla seconda contro il Portogallo (1-1). Incassato il ko in rimonta contro le Furie Rosse (3-1) nell’ultima gara della fase a gironi, ai quarti è arrivato il 2-1 contro la Norvegia griffato dalla doppietta della solita Cristiana Girelli. Le britanniche, invece, sono le campionesse in carica e vogliono fare il bis. La selezione di Sarina Wiegman si è piazzata alle spalle della Francia nel Gruppo D mentre ai quarti contro la Svezia ha avuto la meglio ai calci di rigore dopo aver chiuso 2-2 nei 120 minuti ed essere stata sotto 2-0 fino al 79’. Chi vince conquista il pass per la finale contro una tra Germania e Spagna.

Inghilterra-Italia: diretta tv e streaming

Inghilterra-Italia, semifinale degli Europei femminili, è in programma alle ore 21 allo Stade de Genève di Ginevra (Svizzera) e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct: Wiegman.

A disposizione: Moorhouse, Keating, Charles, Mead, Le Tissier, Clinton, Carter, Agyemang, Kelly, Beever-Jones, Park, Wubben-Moy.

ITALIA (5-3-2): Giuliani; Oliviero, Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Greggi; Cantore, Girelli. Ct: Soncin.

A disposizione: Baldi, Durante, Piga, Bergamaschi, Boattin, Schatzer, Severini, Senturini, Goldoni, Piemonte, Bonansea, Cambiaghi.

ARBITRO: Martincic (Croazia). ASSISTENTI: Rodjak Karsic (Croazia)-Spur (Slovenia). IV UFFICIALE: Grundbacher (Svizzera). VAR: Higler (Olanda). ASS. VAR: San (Svizzera).