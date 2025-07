La sfortuna e un rigore inventato eliminano l'Italia: in finale all'Europeo ci va l'Inghilterra

L' Italia è fuori dagli Europei . Le azzurre di Andrea Soncin , dopo essersi inizialmente portate in vantaggio grazie alla rete di Barbara Bonansea al 33' minuto - che per l'occasione ha festeggiato esibendo la linguaccia alla Del Piero - sono state acciuffate al 96' dalla 19enne Michelle Agyemang , che ha poi colpito anche una traversa durante il secondo tempo supplementare. A porre la parola fine sul cammino delle azzurre agli Europei, c'ha pensato Chloe Kelly , attaccante dell'Arsenal, che dopo aver sprecato l'occasione dal dischetto - neutralizzato alla perfezione da Laura Giuliani -, ha siglato il goal del 2-1 sulla ribattuta. La selezione di Sarina Wiegman raggiunge così l'ultimo atto del torneo, in programma il 27 luglio al Sankt Jakob-Park di Basilea. A contendersi l'ultimo posto in finale sono ora Germania e Spagna, attese mercoledì 23 al Letzigrund Stadion di Zurigo.

'Meritavamo un finale differente': le parole di Soncin

"Le ragazze devono essere orgogliose di quanto fatto. Uscire così fa molto male, aver tenuto testa alle campionesse ci deve dare tanta convinzione per il futuro. Non ci sono parole per descrivere le emozioni che abbiamo vissuto in questo percorso. Questa sera, per quanto le ragazze hanno lottato, meritavamo un finale differente. Dispiace ma siamo orgogliosi". Così Andrea Soncin, ai microfoni della Rai, dopo la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra per 2-1 nella semifinale degli Europei femminili di calcio. "Giocarsi una partita così fino al 120' contro le campionesse in carica, quando tutti ci davano per sconfitti ancora prima della partita, deve dare un senso al livello che il calcio italiano femminile sta raggiungendo - ha aggiunto Soncin -. In questi due anni sono stati fatti tanti passi avanti, possiamo crescere ancora molto. L'affetto e i messaggi di vicinanza in questi giorni sono stati tanti, di questo le ragazze devono andare orgogliose perché è un'altra conquista che hanno fatto. Eravamo vicini al sogno di giocare la finale e per quanto visto lo avremmo meritato".