Girelli, dramma in campo: infortunio e lacrime, esce disperata durante Italia-Inghilterra

Bruttissime notizie per l'Italia. Se le cose sembravano essersi messe bene a seguito del gol dell'1-0 siglato da Barbara Bonansea alla mezz'ora di gioco contro l'Inghilterra nella semifinale valevole per gli Europei Femminili, ci si è dovuti purtroppo ricredere a mezz'ora dalla fine del match. Un infortunio alla coscia ha, infatti, costretto ad uscire dal campo Cristiana Girelli, capitano della Nazionale nonché autrice della doppietta nella gara contro la Norvegia - terminata col punteggio di 2-1 per le Azzurre di Soncin - fondamentale ai fini del raggiungimento della semifinale contro l'Inghilterra. Il capitano dell'Italia - e numero 10 della Juventus - ha richiesto subito il cambio dopo aver accusato dolore alla coscia, a seguito di un passaggio effettuato. La Girelli, a seguito del repentino intervento dello staff medico per verificare entità e tipologia di infortunio, ha poi richiesto immediatamente il cambio. Al suo posto è subentrata l'attaccante Martina Piemonte - in forza alla Lazio - scesa finora in campo con le Azzurre nel match perso per 3-1 contro la Spagna, disputando circa un'ora di partita.