Pagelle Italia: Salvai esemplare, Bonansea da impazzire, Girelli leader

Il sogno azzurro agli Europei femminili finisce in semifinale. L'Italia esce sconfitta ai supplementari nel match contro l'Inghilterra tra doppia beffa e diverse polemiche per il rigore molto dubbio assegnato alle inglesi al 120'. Per le azzurre ad aprire le danze ci aveva pensato Bonansea prima del pareggio al 96' che ha portato la sfida ai supplementari. A seguire i voti e i giudizi delle azzurre.