Gama e l'Italia, amore infinito: Sara ritorna in Nazionale! Ecco come

ROMA - L’Italia femminile si appresta a tornare in campo per le gare con Giappone e Brasile, in programma venerdì 24 ottobre a Como e martedì 28 a Parma. Due amichevoli di prestigio che precederanno l’attesissima tournée in Florida, dove le azzurre sono attese il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale dal doppio confronto con gli Stati Uniti. Ieri sono state annunciate le trenta convocate, insieme al ritorno in Nazionale di Sara Gama. Dopo quasi 18 anni d’azzurro, scanditi da 140 presenze e dalla partecipazione a un Mondiale e a quattro Europei, che diventano cinque considerando quello vinto nel 2008 con l’Under 19, la storica capitana della Juventus e dell’Italia prenderà il posto di Chiara Marchitelli - in carica dal luglio 2024 - come nuova capo delegazione della squadra. Un ruolo che permetterà alla trentaseienne di Trieste, simbolo della rinascita del calcio femminile italiano, di scrivere insieme alle sue ex compagne un nuovo importante capitolo della storia del movimento. "A Sara voglio dire bentornata a casa - ha commentato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina -. Nel suo nuovo ruolo potrà offrire un contributo determinante nel percorso federale di valorizzazione delle azzurre, che rappresentano il vertice di un movimento in straordinaria evoluzione. Colgo anche l’occasione per ringraziare Chiara Marchitelli per la passione e la dedizione con cui ha prestato il suo servizio negli ultimi anni".