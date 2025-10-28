Italia-Brasile femminile: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Italia femminile torna in campo per l'incontro amichevole contro il Brasile. Un incontro che mette in palio la prima vittoria contro la selezione Verdeoro, con un bilancio dei precedenti che riporta 7 sconfitte su 8 match disputati. Per le Azzurre si tratta di un altro test dopo l'ulitmo impegno stagionale, che il 22 luglio ha visto le ragazze di di Andrea Soncin arrendersi all'Inghilterra nella semifinale dell'Europeo in Svizzera: gara condizionata dalla sfortuna e dall'inspiegabile rigore assegnato alle avversarie. Il match contro le 11 di Arthur Elias porta inoltre in campo l'eco del Mondiale 2027, che dal 24 giugno al 25 luglio sarà ospitato proprio dal Brasile. Queste le parole ct azzurro alla vigilia della gara, che ha ricordato la delusione dell'Europeo: "Prima dobbiamo qualificarci e poi gestire al meglio anche l’ultimo minuto dell’ultima gara lì. Come ci ha insegnato la semifinale dell’Europeo. L’idea era di andare in Svizzera per fare un torneo da protagonisti, che significava andare fino in fondo. La delusione dopo quella semifinale ne è la prova, quindi adesso il nostro sogno è lo stesso".