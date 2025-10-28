Italia ko al Tardini: le azzurre escono sconfitte contro il Brasile

Nonostante una buona prestazione e diversi spunti incoraggianti, l’Italia Femminile di Andrea Soncin esce sconfitta dal test contro il Brasile. Dopo l’1-1 di qualche giorno fa contro il Giappone, le azzurre hanno ceduto 1-0 alla Selecao in un Tardini che ha comunque applaudito la prova di carattere della squadra. La rete decisiva è arrivata al 68’, quando Luany ha trovato il guizzo vincente che ha spezzato l’equilibrio. Un match combattuto, nel quale l’Italia ha mostrato compattezza e voglia di giocarsela fino all’ultimo, confermando segnali di crescita sul piano del gioco e dell’identità.