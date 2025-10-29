Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Italia femminile, Soncin: "Una prova di alto livello"

Il ct comunque soddisfatto: "Sono contento dello spirito messo in campo dalle ragazze"
Silvia Campanella
1 min
Italia femminilesoncin
Italia femminile, Soncin: "Una prova di alto livello"© LAPRESSE
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Che sarebbe stata una gara “intensa dal punto di vista fisico” il ct Soncin lo aveva detto e ribadito negli ultimi giorni. E ne ha avuto prova in tutti i 98 minuti in cui la sua Italia, con compattezza e grande sacrificio, ha tenuto testa alle campionesse brasiliane arrivate a Parma con lo spirito di chi vuole giocare una partita vera, non certo solo un’amichevole. Nella prima frazione lo hanno mostrato con un’aggressività a volte eccessiva –

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte