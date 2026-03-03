Italia-Svezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni Mondiali

REGGIO CALABRIA - 224 giorni dopo l'ultima gara ufficiale, la cocente eliminazione in semifinale all'Europeo in Svizzera contro l'Inghilterra, arrivata al penultimo minuto dei supplementari, l'Italia femminile torna in campo. Alle ore 18.15, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, le azzurre affronteranno la Svezia nel primo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. A completare il Gruppo 1 ci sono poi Danimarca e Serbia che nel girone d'andata le ragazze di Soncin affronteranno rispettivamente sabato 7 marzo alle ore 18.15 a Vicenza e martedì 14 aprile. A proposito della sfida contro le scandinave il commissario tecnico riavvolge indietro il nastro e torna sull'enorme delusione patita contro le britanniche, che deve servire da carburante per le sfide future: "Il rammarico di quelle mancate vittorie, il rammarico di alcuni risultati che nel recente passato, dopo delle emozioni incredibili, ci hanno lasciato magari delle lacrime, sono la forza per continuare a crescere e per arrivare sempre più forti dove vogliamo arrivare fra un anno".