Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

«Coraggio e fiducia. Ripartiamo dalla Danimarca»

A Vicenza l’Italia deve assolutamente vincere per riaprire la corsa al primo posto del gruppo. Grinta Giugliano: «Viviamo al massimo questo nuovo percorso»
Brunella Ciullini
1 min
Italia
«Coraggio e fiducia. Ripartiamo dalla Danimarca»© GARREFFA PASQUALE-Agenzia Aldo Liverani Sas
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Solidità, coraggio, fiducia: è da qui che la Nazionale femminile vuol ripartire per conquistare la prima vittoria nelle qualificazioni mondiali. Una vittoria fondamentale perché permetterebbe di riaprire la corsa al primo posto del Gruppo 1 che assicura l'approdo diretto al torneo iridato in programma fra poco più di un anno in Brasile. Appuntamento oggi alle 18,15 al Menti di Vicenza (diretta su Rai2) contro la Danimarca, affrontata nel doppio

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS