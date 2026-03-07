«Coraggio e fiducia. Ripartiamo dalla Danimarca»

Hai già un abbonamento? Accedi
Solidità, coraggio, fiducia: è da qui che la Nazionale femminile vuol ripartire per conquistare la prima vittoria nelle qualificazioni mondiali. Una vittoria fondamentale perché permetterebbe di riaprire la corsa al primo posto del Gruppo 1 che assicura l'approdo diretto al torneo iridato in programma fra poco più di un anno in Brasile. Appuntamento oggi alle 18,15 al Menti di Vicenza (diretta su Rai2) contro la Danimarca, affrontata nel doppio
