Umberto Calcagno: "Dobbiamo aumentare il numero di tesserate"

Una premiazione che è molto più di una semplice premiazione. Perché legata, tra un riconoscimento e l'altro, da un prezioso racconto per “ riflettere su alcune tematiche, per creare consapevolezza del percorso fatto in questi anni e anche per capire insieme cosa ancora manca per il vero salto di qualità ”. Così il presidente Aic Umberto Calcagno presenta Women4Football, il grande evento che lunedì 16 marzo riunirà a Firenze, nel prestigioso Salone dei Cinquecento, tutto il meglio del calcio femminile italiano. Con l'elezione della top 11 della Serie A della stagione 2024/2025 e annesse miglior giocatrice assoluta, capocannoniere, miglior gol, miglior giocatrice della Serie B. “ Insomma, gli stessi riconoscimenti del Galà maschile, assegnati alle ragazze dalle ragazze e dai tecnici, in un evento ad hoc che, credo si possa dire, è il più bello del nostro panorama femminile ”. Presidente Calcagno, il percorso a cui fa riferimento ha avuto il suo culmine con il professionismo. Un termine che porta spesso con sé la questione della “ sostenibilità per il movimento ”. Quanto manca al punto di incontro? “ Gli ottimi risultati a cui il professionismo ci ha portato oggi erano inimmaginabili solo 7/8 anni fa quando nessuno probabilmente avrebbe scommesso su questo percorso. Gli aspetti su cui lavorare sono ancora tanti e non possiamo immaginare che il mondo femminile riesca in breve tempo a trovare una sostenibilità che, pur con introiti differenti, non ha trovato neanche il settore maschile. Per questo credo che spesso il discorso sulla sostenibilità sia un po' pretestuoso: pur nella costante ricerca di questo obiettivo, insomma, non dobbiamo dimenticare che si tratta di un mondo che di fatto è una start up ”.

"Ora allarghiamo la base"

Che cosa serve in questa fase per avvicinarsi all'obiettivo? “Il professionismo ha svoltato il segmento apicale del movimento, ora serve l'allargamento della base: è vero che abbiamo già più che raddoppiato le tesserate, ma 40.000 in un Paese che vive di calcio sono poche, anche rispetto ad altri Paesi europei. Quindi oggi lo sforzo nostro e di tutte le componenti federali deve essere concentrato su questo”. Parallelamente c'è la questione della proroga del fondo per il professionismo anche per il 2027. “Siamo al lavoro con il ministro per lo Sport e per i Giovani Abodi per cercare ovviamente di dare continuità a questo fondo inizialmente triennale e ora da rinnovare ogni anno: siamo fiduciosi in questo senso, probabilmente si può fare anche di più rispetto ai quattro milioni dell'ultimo anno, considerando per esempio che lo stesso provvedimento in Spagna ha impegnato 30 milioni. Fondi che vengono distribuiti ai club proprio per sostenere i maggiori costi. L'attenzione, quindi, è massima e non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, primo scalino vero il professionismo”.

"Euro 2032 volano eccezionale"

Anche sulla sua scrivania il tema dell'impiantistica torna spesso? “Questo è un problema che, in realtà, riguarda il femminile così come i campionati maschili come la Serie C e quindi le seconde squadre. Se da una parte è importante investire sui grandi impianti, e l'Europeo 2032 sarà un volano eccezionale in questo senso, credo che serva innanzitutto un progetto nazionale, in carico al Governo che è l'unico ad avere a disposizione risorse e strumenti per farlo, per dotare ogni regione, in base alla dimensione, di uno o due impianti “intermedi” a disposizione di chi accede al professionismo e che nel suo Comune di riferimento ne sia sprovvisto. Abbiamo bisogno di queste opere di “seconda fascia” per dare sfogo sui territorio a tante realtà che potrebbero essere ancora più belle”. Come vive questa diaspora di calciatrici italiane all'estero? “Per me prevale la soddisfazione di vedere le nostre calciatrici così apprezzate e penso che le loro esperienze possano arricchire la nostra Nazionale e, in generale, il movimento. Se ci pensiamo, qualche anno fa andavano all'estero alla ricerca di un contesto più professionale e gratificante per il loro desiderio di fare questo mestiere. Adesso, invece, sono maturate in un contesto professionistico e quindi sono un valore aggiunto per i rispettivi nuovi club: non si tratta più di una “fuga”, ma di una scelta che vedo più per i suoi aspetti positivi. Fermo restando, chiaramente, il dispiacere di poter vedere e apprezzare meno tante delle nostre migliori atlete. Ma questo è il contesto”.

"Gama una condottiera"

C'è qualcosa in particolare che differenzia la generazione di Gama e quella, diciamo “attuale”, di Cantore? “Quest'ultima ha avuto un grande esempio da chi l'ha preceduta, quindi credo sia una generazione molto forte proprio perché, anche se non si è esposta in determinate battaglie in prima persona, ha la fortuna di avere dei riferimenti importanti. Quello che mi auguro e che ritengo fondamentale è che questa generazione non disperda il percorso fatto e sia in grado di trasferirne il significato anche a quella successiva e così via”. Lunedì la sua vice presidente Sara Gama ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica: che valore ha per lei e per la vostra associazione? “Una grande soddisfazione, ma soprattutto una testimonianza concreta del percorso di questi anni. Perché Sara si è fatta carico di questa evoluzione, non è semplice mettersi sempre in prima linea in certi tipi di battaglie e posso assicurare che non tutti riescono a farlo bene come lei. Lei è stata e sarà la persona giusta al momento giusto nel contesto giusto. È una condottiera che ha avuto la forza di trascinare dietro di sé tutto il movimento”.