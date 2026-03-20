Sara Gama, da Cap a Cav: "Mattarella ha capito quanto valiamo. Ogni bambina può sognare di diventare calciatrice"

Sulla Nazionale: "Non mi soffermo sui risultati". E la Champions...

A proposito di Nazionale, un punto nelle prime due partite di qualificazione è troppo poco per credere ancora nel pass diretto per Brasile 2027? «Non mi soffermo sui risultati, bensì sul fatto che questa Nazionale ha grande qualità che non ha messo in campo in quelle due partite. Quindi bisogna alzare subito il livello. Questo non significa più “andare oltre” come spesso ci è stato chiesto di fare in passato, ma semplicemente esprimere tutto il nostro potenziale. Come non abbiamo ancora fatto in queste qualificazioni». E invece si aspettava una lotta Champions così aperta in campionato? «Io non mi aspetto mai niente! Ma analizzo. E credo che questo equilibrio, e quindi la grande competitività, sia un fattore molto positivo e da valorizzare, che ci distingue da altri campionati dove magari ci sono due squadre che lottano e poi c'è il vuoto». L'ultima giornata di Serie A è stata caratterizzata dalla rete della 2008 Galli e dall'esordio di due sue coetanee nel Napoli, Musumeci e D'Angelo. Qual è l'impegno Aic per le nuove generazioni? «Il nostro obiettivo è tutelare i percorsi delle formate in Italia, di quelle ragazze cresciute nei nostri club che sono imprescindibili per avere anche in futuro una Nazionale competitiva. Dobbiamo preservare questo talento in un contesto in cui i club chiedono sempre più di liberalizzare il mercato. Garantire l'equilibrio tra i due aspetti è fondamentale e per farlo abbiamo cercato di fissare alcuni criteri che, all'inizio di questa stagione, si sono concretizzati nelle nuove liste che incentivano la formazione e l’investimento sul talenti e sui settori giovanili da parte dei club prevedendo che un determinato numero di calciatrici formate faccia parte delle rose. Questo a tutela sia dello sviluppo del movimento sia delle esigenze dei club. Questi ultimi, infatti, hanno ancora un bacino limitato da cui attingere: dobbiamo aumentare i numeri su tutto il territorio nazionale».