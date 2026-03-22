La Juve Women non sa più a vincere: Canzi al punto di non ritorno, futuro in bilico

Il volto triste di capitan Rosucci a fine gara è quello di una Juventus che non riesce a vincere neanche in casa del Genoa ultimo in classifica confermando una crisi che è sì nei numeri – una vittoria nelle ultime sette – ma soprattutto nelle prestazioni, involute, di troppe delle interpreti. Nulla da togliere alla squadra di De la Fuente che ha disputato una partita da grande e ha strappato un punto pesante in ottica salvezza. Ma questa in casa bianconera era una di quelle partite da vincere, almeno in difesa di un terzo posto che è l'obiettivo minimo. Per tutti. Canzi compreso, sul cui futuro il club ragionerà nei prossimi giorni anche se non sembra esserci intenzione di un cambio repentino.

Il tecnico a fine gara ha parlato di «un po' di ansia» per spiegare un primo tempo poco lucido, al termine del quale ha dovuto rinunciare a una Wälti irriconoscibile che ha chiesto il cambio perché non stava bene (e non per altri motivi, pur essendo nota la sua volontà di lasciare in estate). Nella ripresa Vangsgaard più di tutte ha cercato il gol vittoria senza fortuna, poi nel pomeriggio ci ha “pensato” la Roma a salvare, almeno per ora, il terzo posto. Ma il calendario adesso è tosto e per la Champions servirà molto di più. C osì come per difendere, domenica prossima, il 2-0 della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina per continuare a credere in un altro degli obiettivi.