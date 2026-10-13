Bonansea show, l'Italia elimina la Bielorussia: Finlandia ultimo scoglio per i Mondiali in Brasile

La Nazionale femminile di calcio pareggia 1-1 contro la Bielorussia nella gara di ritorno del primo turno dei play-off di qualificazione ai Mondiali del 2027, che andranno in scena in Brasile. Allo stadio "Franchi" di Firenze, davanti a 3300 spettatori, fra cui il commissario della Figc, Giovanni Malagò, le azzurre, forti del 2-0 ottenuto venerdì scorso a Tbilisi all'andata , hanno aperto le marcature al 9' con il gol di Bonansea. Poi è arrivato il pareggio delle ospiti, firmato da Alkhovic, al 75'.

La sfida decisiva

La Nazionale azzurra femminile affronterà nel secondo e decisivo turno dei play-off per accedere ai Mondiali, i prossimi 1 e 5 dicembre, la Finlandia, che oggi ha battuto la Serbia per 3-1, esattamente con lo stesso punteggio con il quale si era imposta nel match di andata.