FIRENZE - Tra l'Italia e il Mondiale manca solo l'ultimo ostacolo. Da ieri le 29 azzurre convocate da Andrea Soncin sono a Coverciano per preparare il doppio confronto con la Finlandia, andata il 1° dicembre a Helsinki sul sintetico (17.30 italiane), ritorno il 5 a Taranto (21.15). 180 minuti da affrontare con cuore, orgoglio, coraggio, in palio il pass per il Brasile dove dal 24 giugno al 25 luglio 2027 si disputerà la decima edizione del torneo iridato. Per la Nazionale femminile sarebbe la terza qualificazione di fila di contro a quella maschile fuori negli ultimi tre Mondiali eppure sempre al centro dell'attenzione mentre le ragazze devono sempre dimostrare qualcosa di più. «Credo sia un fattore culturale, non possiamo fare confronti, troppe differenze. Ora pensiamo a questa grandissima opportunità, ce la vogliamo prendere, per noi ma soprattutto per l'intero movimento». Per il ct le due partite con la Finlandia, 22esima nel ranking Fifa (l'Italia è 14esima), sono «le più importanti da quando sono qui anche se ne ho vissute tante. L'aspettiamo da 4 mesi». Il gruppo è un mix di esperienza e gioventù, fra novità come la trentenne Moraca («La seguo da tempo») e ritorni (Linari e Bonfantini). «C’è massima fiducia in tutte. Le convocazioni sono sempre in base alle prestazioni, non alla carta d'identità». Fa rumore l'esclusione di Barbara Bonansea: «Ci ho parlato, resta una giocatrice importante e le porte sono sempre aperte però per questo raduno ho preferito chi ha più minutaggio. L’ultima di Barbara da titolare l'ha giocata con noi a ottobre». L'Italia ha subito a Helsinki gli unici due ko con la Finlandia, d'obbligo fare incetta di amuleti: «Sappiamo quanto conti la prima sfida. E noi proveremo a sfatare il tabù».